Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов рассказал об интересе к нему со стороны московского "Динамо", а также пошутил, что купил бы "Футбольный менеджер", чтобы продать себя в "Барселону". В симуляторе Коновалов входит в топ-10 российских игроков с самым высоким потенциалом.
"Очень приятно! Пора купить игру и продать себя в "Барселону".
Действительно, был вариант продолжения карьеры в "Динамо". Но, как понимаю, все переговоры остановились на уровне клубов. Честно говоря, сейчас никуда не рвусь из "Рубина". Хочу сказать большое спасибо генеральному директору Рустему Сайманову, Курбану Бердыеву, Роману Шаронову. Очень благодарен им и всем сотрудникам клуба, в котором с каждым днем прогрессирую. Сейчас для меня очень важно, что расту как футболист. Понимаю, что в Казани смогу развиваться и дальше. А что будет потом — посмотрим.
Есть очень хороший пример Александра Головина, у которого было предложение из Англии, но он осознанно выбрал Францию. Считаю, что это правильный путь. Нужно постепенно, шаг за шагом идти к своей цели. Мне было бы интересно поиграть во Франции, где играют топ-футболисты, или поехать в Нидерланды, откуда много молодых ребят уезжают потом в топ-чемпионаты. Плюс в Нидерландах играют в быстрый, атакующий футбол с большим количеством голов. Это круто", — цитирует Коновалова Sportbox.ru.
Коновалов: пора купить "Футбольный менеджер" и продать себя в "Барселону"
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