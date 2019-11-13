» » Коновалов: пора купить "Футбольный менеджер" и продать себя в "Барселону"

Коновалов: пора купить "Футбольный менеджер" и продать себя в "Барселону"

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов рассказал об интересе к нему со стороны московского "Динамо", а также пошутил, что купил бы "Футбольный менеджер", чтобы продать себя в "Барселону". В симуляторе Коновалов входит в топ-10 российских игроков с самым высоким потенциалом.

"Очень приятно! Пора купить игру и продать себя в "Барселону".

Действительно, был вариант продолжения карьеры в "Динамо". Но, как понимаю, все переговоры остановились на уровне клубов. Честно говоря, сейчас никуда не рвусь из "Рубина". Хочу сказать большое спасибо генеральному директору Рустему Сайманову, Курбану Бердыеву, Роману Шаронову. Очень благодарен им и всем сотрудникам клуба, в котором с каждым днем прогрессирую. Сейчас для меня очень важно, что расту как футболист. Понимаю, что в Казани смогу развиваться и дальше. А что будет потом — посмотрим.

Есть очень хороший пример Александра Головина, у которого было предложение из Англии, но он осознанно выбрал Францию. Считаю, что это правильный путь. Нужно постепенно, шаг за шагом идти к своей цели. Мне было бы интересно поиграть во Франции, где играют топ-футболисты, или поехать в Нидерланды, откуда много молодых ребят уезжают потом в топ-чемпионаты. Плюс в Нидерландах играют в быстрый, атакующий футбол с большим количеством голов. Это круто", — цитирует Коновалова Sportbox.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Коновалов Рубин Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 12 25
2 Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико  13 24
4 Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Б 13 20
...
20 Леганес 13 6
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 16 36
...
11 Динамо 16 18
12 Крылья Советов 16 18
13 Рубин 16 17
14 Тамбов 16 17
15 Ахмат 16 15
16 Сочи 16 13
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

"Интер" может купить Жиру в январе за 7 млн евро
Монтоливо: в "Милане" меня оставили на произвол судьбы
Карвахаль: не буду лгать, предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла в плей-офф ЛЧ
Защитник "Ливерпуля" Робертсон пропустит до двух недель из-за травмы лодыжки
"Краснодар" и "Ростов" сообщили о проведении товарищеского матча
Коновалов: пора купить "Футбольный менеджер" и продать себя в "Барселону"
Полузащитник "Урала" Бумаль дисквалифицирован на два матча Кубка России
"Зенит" опроверг информацию об интересе к полузащитнику "Палмейраса" Скарпе 2
"Макдоналдс" не будет спонсором Евро-2020. Впервые за 28 лет
Adidas извинился перед сборной Германии за ошибки в фамилиях футболистов на новой форме
Экс-баскетболистка Кейру впервые показала лицо ребенка от футболиста Новосельцева 4
Клопп: надеюсь, все игроки "Ливерпуля" вернутся из сборных здоровыми
Медведев: надеюсь, консервативное лечение Лунёва даст результаты
В Турции сообщили об интересе "Краснодара" к полузащитнику "Бешикташа" Озьякупу
"Барселона" - "Реал": официально объявлены дата и время проведения перенесенного матча Ла Лиги
Почеттино может быть уволен из "Тоттенхэма" после матча с "Вест Хэмом"
Крал: с Тедеско "Спартак" тренируется несколько иначе, тактика работает правильно
ЦСКА хочет подписать контракт на 3,5 года с лучшим бомбардиром "Нефтехимика" Макаровым
Украинский журналист: когда-то решение по Ракицкому было политическим, а теперь все смешалось 3
"Крылья Советов" оштрафованы на 100 тыс. рублей по итогам матча со "Спартаком"
Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них — условно 13
Крал — о России: большая, многолюдная, великие клубы
Стал известен арбитр матча отборочного этапа Евро-2020 Россия — Бельгия
"Ща Миранчук придет": Дзюба ответил болельщикам (видео) 7
Бышовец о шансах в матче с Бельгией: я настроен оптимистично, этой команде присуще чувство ответственности и чувство реванша
В "Вечернем Урганте" пошутили над тем, как Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России 3
Ал. Миранчук: детальная работа по сопернику уже пошла (видео)
Крал: "Спартак" не выступает в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо
Ал. Миранчук - о новой форме сборной России: в каком смысле она может быть нехорошей? (видео) 4
Федун, Цорн и Тедеско приехали на матч "Спартака-2" в ФНЛ 5
Все новости