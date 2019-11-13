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Булыкин: пока не хочу натирать морковку, как Смолов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как в свое время вместе с Сергеем Овчинниковым снимался в клипе группы "Рефлекс", и признался, что пока не готов участвовать в шоу, где форвард "Локомотива" Федор Смолов натер морковь в рот Ольге Бузовой.

"Честно говоря, опыт был не очень… То, как мы привыкли играть в футбол, не нравилось режиссеру. Нам приходилось бегать и улыбаться. Надо было жонглировать и смотреть в камеру, делать несколько дублей, чтоб получилось красиво. Грим постоянно тек, потому что мы бегали. В общем, много было проблем. Приходилось каждые пять минут подбегать, поправлять прическу…

Были смешно и еще как! Овчинникову, может, полегче было, хотя с ним дублей тоже много наделали. Ему тоже надо было красиво прыгать, доставать мячи из девяток, при этом улыбаясь. Но когда мы увидели результат, сам клип и реакцию, были довольны.

Подкалывали иногда, но многим нравится, когда их подкалывают. Это же означает, что ты в центре внимания. Сейчас тоже все футболисты участвуют во многих нефутбольных вещах. Морковку натирают, например. Кто знает, тот поймет.

Не хотелось бы мне самому морковку натереть в подобном шоу? Пока нет. Лучше поиграть в футбол с Тотти. Это вызывает гораздо больший ажиотаж", - цитирует Булыкина "МК".


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Теги: Булыкин Смолов Локомотив
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