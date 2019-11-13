Тедеско: могу представить, что останусь в "Спартаке" надолго

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не исключил, что может задержаться в московском клубе на длительное время.



Фото: ФК "Спартак"

"Клуб предложил мне долгосрочный контракт. Я нашёл это предложение заманчивым. Я не из тех, кто хочет использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры, в "Спартаке" это увидели. Могу себе представить, что останусь в "Спартаке" надолго.У нас одна из самых молодых команд в чемпионате. С одной стороны, это означает, что команда не может сразу же заиграть так, как того хочу я, но с другой стороны, есть хорошая возможность для прогресса. Это плюс", — цитирует Тедеско Transfermarkt.de со ссылкой на Kicker.