Скаут "Локомотива": в Италии есть много игроков, которых мы хотим заполучить

Скаут "Локомотива" Риккардо Червеллати сообщил, что в Италии есть много игроков, в услугах которых заинтересованы "железнодорожники"."Есть очень много итальянских футболистов, которых мы хотели бы заполучить в «Локомотив». Российский футбол становится одним из привлекательных вариантов продолжения карьеры для итальянских и европейских футболистов", - цитирует Червеллати сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.