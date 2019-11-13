» » Юран: Гончаренко никогда не относился к тренерам, посылающим судей. Наверное, его довели до этого

Юран: Гончаренко никогда не относился к тренерам, посылающим судей. Наверное, его довели до этого

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко за эпизод, произошедший в матче 16-го тура РПЛ с "Сочи" (3:2).

В перерыве игры специалист в подтрибунном помещении в очень жесткой форме высказал претензии главному арбитру встречи Станиславу Васильеву. Это попало в объективы телекамер. В результате КДК отстранил белорусского тренера на две игры (одну — условно).

"Гончаренко, сколько он работает, не относился к тренерам, которые эмоциональные и посылают судей. Наверное, его в каком-то моменте довели до этого. Гончаренко не мог же просто так материться. Виноваты ли СМИ, которые все снимают? Наверное, в регламенте есть определенные пункты для телевидения — что можно снимать, что нельзя. Если Гончаренко матерился, то наверняка были какие-то судейские ошибки. Понятно, что у любого тренера, когда игра не складываются, проявляются эмоции.

Стоит ли арбитрам изменить манеру поведения? Возможно. Может, судьям дали большие полномочия. Им дали возможность реагировать на замечания со стороны тренера как хочешь, а тренера в этом плане ставят в определенные рамки. По крайней мере, это неправильно и несправедливо. А что тогда не записать, как судьи реагировали на тренерские замечания? Камера же есть. Тренер выразил эмоции, он под напряжением, ему нужен результат. Это бывает", — приводит слова Юрана "Спорт день за днем".


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Теги: Юран Гончаренко ЦСКА
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