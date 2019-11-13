Хорватский защитник "Рубина" Сильвие Бегич стал жертвой мошенников. Как сообщает "Комсомольская правда", неизвестный позвонил Бегичу и, представившись его лечащим врачом, попросил в долг 40 тысяч рублей.
Футболист через мобильное приложение перевел указанную сумму, а на следующий день раскрыл обман и обратился в полицию.
В УМВД России по городу Казани подтвердили факт мошенничества в отношении 26-летнего гражданина Хорватии, не раскрывая его имени, но уточнили, что ему поступил не звонок, а СМС-сообщение якобы от его лечащего врача.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В заметке издания отмечается, что номер, с которого связывались с Бегичем, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.
Бегич перешел в "Рубин" из "Оренбурга" минувшим летом, но пока не провел за казанцев ни одного матча из-за травмы.
Легионер "Рубина" получил от мошенников СМС и перевел им 40 тысяч рублей
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