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Булыкин, Джоркаефф и другие экс-игроки окончили магистерскую программу УЕФА

Дмитрий Булыкин, Юрий Джоркаефф и другие знаменитые футболисты прошлого окончили магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту для бывших игроков сборных. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Двухгодичный курс также завершили Жилберто Силва, Димитрис Пападопулос и Патрик Мбома. Кроме них, диплом получили еще 18 экс-футболистов сборных.

"Мне этот курс очень сильно помог. Стал разбираться во многих аспектах управления клубом, в том, как строится структура клуба. Уже могу разобраться в бюджете. На курсах мы разбирали бюджеты "Барселоны", "Реала", "Арсенала". Мы их изучали, сравнивали. И теперь ты понимаешь, что это такое. Когда тебе приносят бюджет клуба, ты можешь его оценить и сделать предварительный анализ.

Здорово, когда рядом с тобой сидит Юрий Джоркаефф или Максвелл. Здесь учатся чемпионы мира и победители Лиги чемпионов. Против кого-то я играл, поэтому было очень приятно встретиться снова", — сказал Булыкин пресс-службе УЕФА.

Булыкин выступал в таких клубах, как московские "Локомотив" и "Динамо", "Байер", "Андерлехт" и "Аякс". За сборную России экс-форвард провел 15 матчей.


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Теги: Булыкин УЕФА
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