"Рубин" интересуется полузащитником "Краснодара" Намли

"Рубин" интересуется полузащитником "Краснодара" Юнесом Намли. Казанский клуб может рассмотреть как покупку футболиста, так и аренду. Переговоры могут начаться зимой.Намли перешёл в "Краснодар" в минувшее летнее трансферное окно за € 2 млн. Ранее 25-летний датчанин защищал цвета "Зволле", "Херенвена" и "АБ Гладсаксе". Контракт Юнеса с "быками" рассчитан до 30 июня 2023 года.В нынешнем сезоне Намли забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. В других турнирах (квалификация Лиги чемпионов, Лига Европы, Кубок России) хавбек провёл 6 встреч.