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Семин: в финансовые проблемы "Ростова" верится с трудом. Может, это блеф?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что пока не готов комментировать информацию о возможном бедственном положении "Ростова".

Ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил, что клуб задолжал сотрудникам зарплату за три месяца. Также отмечалось, что донскую команду могут покинуть ее ведущие игроки уже ближайшей зимой.

"Норманн, Шомуродов, Еременко — топ-футболисты, заиграют в любой команде. Но насчет бедности "Ростова" — пока без комментариев. Может, это блеф, как часто бывает? Пока у них все в порядке, так что верится с трудом", - циирует Семина "Матч ТВ".


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Теги: Семин Ростов Локомотив
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