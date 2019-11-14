Семин: Кубок России обязательно нужен, но его необходимо правильно встраивать в календарь

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что российское футбольное руководство должно выслушать мнения клубов по поводу календаря Кубка страны.



Фото: "РБ"