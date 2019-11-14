"Кубок обязательно нужен! Но его необходимо правильно встраивать в календарь. Эта тема давно требует обсуждения, причем с тренерами. Считаю, руководители нашего футбола должны нас выслушать или, по крайней мере, спросить, какой календарь нам нужен, чтобы набрать в еврокубковую копилку России больше очков. Ведь уже пропустили вперед Португалию.
Может, для руководителей и этот календарь нормальный. А для нас нет — явно не хватало игроков. Но была и польза: посмотрели группу молодых, дали им игровую практику, получили ценную информацию. Плохо, что не прошли дальше, но других вариантов просто не было: по поводу переноса игры на один день никто нам навстречу не пошел.
В Англии, кстати, возникла похожая ситуация. "Ливерпуль" сказал: не можем играть через два дня, выставим резервистов. Хотя второй состав там — не чета нашему. Получилось еще лучше — выдали шоу с "Арсеналом", наколотив на двоих 10 мячей. Было бы у наших команд два равноценных состава, наверное, и вопросов бы не возникало", - циирует Семина "Матч ТВ".
Семин: Кубок России обязательно нужен, но его необходимо правильно встраивать в календарь
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что российское футбольное руководство должно выслушать мнения клубов по поводу календаря Кубка страны.
Фото: "РБ"
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