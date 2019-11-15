Конов: Хачатурянц – новый глава судейского комитета

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил об изменениях в судейском комитете РФС.

Фото: "Ведомости"

"Судейская реформа состоялась. По моей информации, Ашот Хачатурянц - новый глава судейского комитета. Максим Митрофанов занимался (с большой командой) основными положениями реформы. Подробности и детали должны быть уже сегодня.



Ждём улучшения ситуации и уменьшение критики. Само собой в этой ситуации давление на судейский корпус спадёт и арбитры получат поддержку. За концовкой первой части чемпионата России наблюдаем спокойно", - написал Конов.



Ашот Хачатурянц в июне стал членом судейского комитета РФС. Он руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ, входил в совет директоров "НК "РуссНефть", был заместителем Владимира Проничева в центральном совете спортивного общества "Динамо". С 2008 года занимает должность генерального директора "Сбербанк Капитал".