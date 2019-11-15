Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда система VAR будет внедрена во всех матчах российской Премьер-лиги.
"Мы ведем работу по созданию VAR-центра, он будем в Москве. Собираемся создать в нашей штаб-квартире. Надеюсь, с 1 марта мы сможем использовать VAR во всех матчах в туре. Также продолжается обучение арбитров, чтобы они могли работать в качестве VAR и АVAR", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
Дюков: надеюсь, с 1 марта сможем использовать VAR во всех матчах РПЛ
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