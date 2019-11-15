Капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что не переживает из-за молодого возраста главного тренера Доменико Тедеско, а также отметил, что люди, работающие в московском клубе, быстро стареют.
"Тедеско рассказывал, что работает с раннего утра до позднего вечера? В "Спартаке" это нормально, что люди устают и быстрее стареют. Я тоже нахожу белые волосы на голове. Сейчас мы тренируемся возле арены, знаю, что тренеру выделили кабинет прямо на стадионе. Он и его помощники много анализируют, собирают огромное количество информации. В этом плане они молодцы.
Не удивил ли меня возраст Тедеско? Честно, мне без разницы, 34 или 54 года тренеру. Иногда есть люди, которые в 34 знают столько, что и 60-летние позавидуют. Главное не возраст, а что в голове, какое его видение. Меня полностью все устраивает в нашем тренере", - цитирует Джикию "РИА Новости".
Джикия: это нормально, что в "Спартаке" люди быстро стареют. Я тоже нахожу белые волосы на голове
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