» » Джикия сравнил Тедеско и Карреру

Джикия сравнил Тедеско и Карреру

Капитан московского "Спартака" защитник Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Доменико Тедеско, а также сравнил его с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

"С приходом нового тренера меняется всё: тренировки, подход к работе. Появляются новые эмоции и заряд, и это нравится ребятам. Хочется надеяться, что это всё не угаснет и будет развиваться. Что касается тренерского штаба Тедеско, то я его полностью поддерживаю. Надеюсь, дальше будет лучше. Главное, чтобы тренер продолжил всё делать так, как сейчас, от этого будет только лучше. Его видение, эмоциональный заряд, как он ведёт себя во время игры, мне нравится как футболисту.

Тедеско похож на Карреру? Оба харизматичные люди, у них итальянские корни. Сравнивать особо не люблю, но что-то похожее есть", - цитирует Джикию "РИА Новости".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Джикиия Тедеско Каррера Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бэйл: определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за "Реал"
Джикия сравнил Тедеско и Карреру
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021 4
Хусаинов: всё давно шло к отстранению Вилкова. Раньше его просто терпели
Джикия: очень жду встречи с Лукаку
Мхитарян рассказал, как на его уход из "Арсенала" повлиял Эмери 1
CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о финансовом фэйр-плей
Джикия: это нормально, что в "Спартаке" люди быстро стареют. Я тоже нахожу белые волосы на голове 2
Льорис: моя цель - вернуться на поле в январе
Алаев: надеемся, что Adidas сделает для сборной России эксклюзивную форму 1
Дюков: надеюсь, с 1 марта сможем использовать VAR во всех матчах РПЛ
"Манчестер Сити" может приобрести у "Лестера" двух центральных защитников
Вилков не будет работать в следующих турах РПЛ 14
В РФС ответили на вопрос о премиях футболистам сборной России за выход на Евро-2020
Президент РФС оценил дебютный сезон юношеской футбольной лиги и анонсировал изменение формата
Силкин высказался о перспективах Караваева в сборной России
Гусев: мне кажется, в сборной России есть более сильные футболисты, чем Бакаев 6
РФС предложил Черчесову новый контракт 8
Дзюба: хорошая игра сборной России - это заслуга лично Черчесова 3
Почеттино остался недоволен фактом, что "Тоттенхэм" не купил Коутиньо
Дзюба: мы иногда не играем в футбол, а как будто на сражении. Никаких отмазок не будет 1
Российские арбитры Еськов и Карасев делегированы на матчи квалификации чемпионата Европы 2020
Руководство "Барселоны" могло назначить Анри главным тренером клуба
Черчесов: Россия хочет выиграть у Бельгии. Наше спортивное эго надо удовлетворить 8
Агент Комличенко: Петржела — престарелый пенсионер, срывающий свою злость на окружающих 2
Дзюба: Азар? Про Роналду тоже говорят, что он никакой. А он приезжает в сборную и забивает 3 мяча
Дюков подтвердил, что Хачатурянц сменил Левникова на посту главы судейского комитета РФС 6
Черчесов - о Джанаеве и Шунине: у меня нет любимцев. Оба в хорошем состоянии 1
Черчесов: сборная России не зависит от 1-2 игроков. Соперники не знают, кого больше опасаться
"Барселона" жалеет, что летом упустила бразильца Мартинелли
Все новости