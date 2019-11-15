» » Гендиректор "Рубина": очень рад переменам в судействе, не ожидал, что они произойдут так скоро

Гендиректор "Рубина": очень рад переменам в судействе, не ожидал, что они произойдут так скоро

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов позитивно оценил перемены в руководстве российского судейства, о которых было объявлено сегодня на исполкоме РФС.

"Перемены воспринял с большим воодушевлением. Они назрели давно, самое главное — приходит свежий человек, не из мира судейства. Мы обсуждали с коллегами судейство по итогам первого круга РПЛ, пришли к единому мнению о том, что перемены необходимы. Когда мы критикуем судей, их наказывают, слышим в ответ — нет арбитров другой квалификации, а тем, что есть, надо работать в Европе.

Мы в ответ говорим о том, что с большими усилиями в нынешней экономической ситуации пытаемся поддерживать финансовое состояние клуба, а при таком судействе нет уверенности, что ошибки непредвзяты. Я рад, что самодостаточный, финансово независимый человек. Не ожидал, что перемены произойдут так быстро, очень им рад. Давно нужно было поменять ситуацию в судействе", - цитирует Сайманов "СЭ".

Напомним, сегодня произошла замена руководителя судейского комитета РФС (СК): вместо Николая Левникова его возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц, с июня 2019-го входивший в число членов СК.

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ), занимающийся всей оперативной деятельностью, включая назначения арбитров, разделят на две части: департамент судейства и департамент инспектирования. Пока этого не случилось, ДСИ будет, как и раньше, возглавлять Александр Егоров.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Швеция победила Румынию и досрочно вышла на Евро-2020
Гендиректор "Рубина": очень рад переменам в судействе, не ожидал, что они произойдут так скоро
Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Хачатурянц: нужно ввести открытый рейтинг, чтобы снять давление с судей 1
Гризманн: хорошо знал, что мне будет трудно в "Барселоне"
Владелец "Альмерии" - Месси: надеюсь подписать тебя через пять лет
РПЛ поддержала изменения РФС в судействе и инспектировании
"Аякс" объявил о продлении контракта с Ван Дер Саром до 2023 года
Манчини: Ибрагимович может добиться успеха в Серии А, несмотря на свой возраст
Агент Бэйла ищет футболисту клуб в АПЛ
Мартинес о назначении Анри главным тренером команды MLS: мы рады за Тьерри и желаем ему удачи
Финляндия вышла на чемпионат Европы 2
Лукаку: Промес много рассказывал мне о России, очень хорошо отзывался о чемпионате
"Ювентус" близок к продлению контракта со Щенсны
Мартинес рассказал о кадровых проблемах сборной Бельгии перед игрой с Россией 4
Лёв: сборная Германии не является фаворитом Евро-2020
ЦСКА поддержал судейские реформы в российском футболе
Молодёжка помучилась с латышами, хотя быстро забила и играла в большинстве
Саа: были случаи, когда ван Нистелрой доводил Роналду до слёз 1
ЦСКА, скорее всего, не будет продлевать контракт с Ефремовым 5
Пике: фанаты "Барселоны" ясно дали понять, что просто побед им недостаточно
Бэйл: определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за "Реал" 2
Джикия сравнил Тедеско и Карреру
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021 11
Хусаинов: всё давно шло к отстранению Вилкова. Раньше его просто терпели
Джикия: очень жду встречи с Лукаку 1
Мхитарян рассказал, как на его уход из "Арсенала" повлиял Эмери 2
CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о финансовом фэйр-плей
Джикия: это нормально, что в "Спартаке" люди быстро стареют. Я тоже нахожу белые волосы на голове 2
Льорис: моя цель - вернуться на поле в январе
Все новости