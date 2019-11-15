Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что клуб доволен инициативой РФС касательно судейских реформ в российском футболе.
"Мы рады, что президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства. Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.
Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем Судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности", — цитирует Цорна ФК "Спартак".
"Спартак" позитивно воспринял судейские реформы в российском футболе
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