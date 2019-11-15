» » "Спартак" позитивно воспринял судейские реформы в российском футболе

"Спартак" позитивно воспринял судейские реформы в российском футболе

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что клуб доволен инициативой РФС касательно судейских реформ в российском футболе.

"Мы рады, что президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства. Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.

Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем Судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности", — цитирует Цорна ФК "Спартак".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Флик останется на посту главного тренера "Баварии"
Звезда балета Диана Вишнева стала послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
"Спартак" позитивно воспринял судейские реформы в российском футболе
Федун в 10% оценил шансы сборной России на победу в матче с Бельгией: будем надеяться на чудо 2
Испания забила 7 мячей Мальте
Италия разгромила Боснию и Герцеговину
Швеция победила Румынию и досрочно вышла на Евро-2020
Гендиректор "Рубина": очень рад переменам в судействе, не ожидал, что они произойдут так скоро
Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Хачатурянц: нужно ввести открытый рейтинг, чтобы снять давление с судей 1
Гризманн: хорошо знал, что мне будет трудно в "Барселоне"
Владелец "Альмерии" - Месси: надеюсь подписать тебя через пять лет
РПЛ поддержала изменения РФС в судействе и инспектировании
"Аякс" объявил о продлении контракта с Ван Дер Саром до 2023 года
Манчини: Ибрагимович может добиться успеха в Серии А, несмотря на свой возраст
Агент Бэйла ищет футболисту клуб в АПЛ
Мартинес о назначении Анри главным тренером команды MLS: мы рады за Тьерри и желаем ему удачи
Финляндия вышла на чемпионат Европы 3
Лукаку: Промес много рассказывал мне о России, очень хорошо отзывался о чемпионате
"Ювентус" близок к продлению контракта со Щенсны
Мартинес рассказал о кадровых проблемах сборной Бельгии перед игрой с Россией 5
Лёв: сборная Германии не является фаворитом Евро-2020
ЦСКА поддержал судейские реформы в российском футболе
Молодёжка помучилась с латышами, хотя быстро забила и играла в большинстве
Саа: были случаи, когда ван Нистелрой доводил Роналду до слёз 1
ЦСКА, скорее всего, не будет продлевать контракт с Ефремовым 5
Пике: фанаты "Барселоны" ясно дали понять, что просто побед им недостаточно
Бэйл: определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за "Реал" 2
Джикия сравнил Тедеско и Карреру
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021 12
Все новости