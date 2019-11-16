"Спартак" пожелал Цорну в день рождения успехов в работе на благо самого популярного клуба России

"Спартак" поздравил с днем рождения генерального директора московского клуба Томаса Цорна, которому сегодня исполнилось 33 года.

Сегодня исполняется 33 года генеральному директору ФК «Спартак-Москва» Томасу Цорну



?? Наш клуб от всей души поздравляет Томаса с днем рождения, желает ему неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и успехов в работе на благо самого популярного клуба самой большой страны в мире! pic.twitter.com/aaQHiNxoaE — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 16, 2019

"Сегодня исполняется 33 года генеральному директору ФК "Спартак-Москва" Томасу Цорну. Наш клуб от всей души поздравляет Томаса с днем рождения, желает ему неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и успехов в работе на благо самого популярного клуба самой большой страны в мире!" — говорится в сообщении.Напомним, что на пост генерального директора красно-белых Цорн был назначен 14 мая 2019 года.