Президент "Оренбурга" Владимир Кияев в беседе с Sport24 прокомментировал изменения в российском судействе.
Одним из решений в рамках судейской реформы стало назначение на пост председателя судейского комитета Российского футбольного союза генерального директора "Сбербанк Капитал" Ашота Хачатурянца, сменившего на этой должности Николая Левникова. О других изменениях вчера рассказал президент РФС Александр Дюков.
"Изменения в судействе? На мой взгляд, они назрели, потому что "Оренбург", пожалуй, как никто из других клубов пострадал от неправильных действий и ошибок арбитров. Я думаю, Егорова нужно менять. Но, может, там дело не в самом Егорове, а в судейском корпусе, но если человек отвечает за эту работу, то, наверное, это правильное решение, своевременное.
Повышение зарплаты судьям? Я бы не хотел касаться этой стороны вопроса. В конце концов, не нравится работать судьей в РПЛ, то иди тогда работать на завод. У каждого свои обязанности, которые нужно выполнять. Что же это такое? Маленькая зарплата, и что? И теперь можно судить, как захочешь что ли?" — сказал Кияев.
Президент "Оренбурга": изменения в судействе назрели. Думаю, Егорова нужно менять
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