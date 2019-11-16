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Колосков: реформы должны благоприятно сказаться на уровне судейства

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал реформы в российском футболе.

"Я думаю, что все к этому шло. И не только, потому что именно в этом году неудовлетворительное судейство. Долго никаких реформ не было. Более того, решение об объединении судейства и инспектирования в один департамент, которое было принято ранее, крайне негативно сказалось на контроле действий судей. Это было против всякой логики. Была размыта ответственность, поэтому реформы назревали.

Сейчас главой судейского комитета назначили не бывшего судью, а умного рассудительного человека, которому футбол не чужд.

Кроме того, вчера разделили департамент судейства и департамент инспектирования. С моей точки зрения это должно благоприятно сказаться на уровне судейства. Это определяющее решение для РФС", — сказал Колосков в беседе с Sport24.

Накануне стало известно, что новым главой Судейского комитета Футбольного союза вместо Николая Левникова, который получил назначение в комиссию УЕФА, стал член комитета Ашот Хачатурянц.


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Теги: Колосков
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