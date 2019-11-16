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Шох: судейская реформа принесет большие и продуктивные плоды

Член исполкома РФС Рохус Шох высказался о судейской реформе в российском футболе.

"Назрели системные изменения. Я думаю, что реформа принесет большие и продуктивные плоды. Нельзя сказать, что она сразу все перевернет. Но то, что изменения будут позитивными, сомнений нет.

Изменения не такие большие? Вы смотрите абстрактно. Но внутри поменялось много принципов, регламентов.

Кошмарное судейство? Что значит "кошмарное"? К судейству всегда есть вопросы. Они есть и сейчас. Все прекрасно понимали и Александр Валерьевич Дюков в том числе, что нужно системно подходить к этой ситуации. Сменить одного человека на другого проще всего, но нужны системные изменения", — цитирует Шоха "РБ-Спорт".

Накануне стало известно, что новым главой Судейского комитета Футбольного союза вместо Николая Левникова, который получил назначение в комиссию УЕФА, стал член комитета Ашот Хачатурянц.


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Теги: Шох
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