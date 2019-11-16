Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал судейские реформы, о которых накануне сообщил президент РФС Александр Дюков.
Ранее стало известно, что гендиректор "Сбербанк Капитал" Ашот Хачатурянц сменит Николая Левникова на посту председателя судейского комитета РФС. При этом руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров останется в организации, несмотря на критику его работы.
"Дело же не в Егорове, нужно подготовить судей, чтобы они работали правильно. Вы думаете, если придет другой человек, то у нас резко все поменяется в судействе? Да, ошибки есть, но это везде.
Мое мнение, что дело тут совсем не в Егорове. Нужно глубже копать, на этапе обучения судей. Я не вижу такого бардака в судействе, как многие пишут в СМИ. Да, ошибки есть, но это человеческий фактор. Судьи всегда будут ошибаться, я уверен в этом", — сказал Худяков в беседе с Sport24.
Спортивный директор "Тамбова": не вижу такого бардака в судействе, как многие пишут в СМИ
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