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Медведев: cудейство — горящая тема, но новых судей за одну ночь мы не родим

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал изменения в российском судействе.

"Эти изменения сделаны не извне, а изнутри, поэтому эту тему нужно обсуждать с РФС. Мы желаем, чтобы данные решения привели к улучшению работы судейского корпуса с учетом повсеместного введения VAR. Хочу пожелать успехов в этом деле.

Работа Егорова? Сам Егоров не выходит на поле и не судит, он работает на своей должности. Сейчас функции разделены, посмотрим, как это будет действовать. Судейство — горящая тема, но новых судей за одну ночь мы не родим. Надо работать, вся вертикаль должна быть нацелена на то, чтобы молодые судьи получали опыт с самого низа, с юношеского футбола и дальше росли.

Небольшая зарплата судей? Я могу сказать, что когда мы работали в хоккее по этому вопросу, то мы сделали две вещи. Мы сделали систему квалификации судейства, сетку заработной платы и премиальных. А главное — сделали так, чтобы была исключена предвзятость. Ошибиться может каждый, но главное, чтобы не было этой предвзятости. Одновременно с этим была построена система подготовки молодых судей в МХЛ и ВХЛ. Оплата труда была напрямую связана с качеством судейства, заключение которому давали профессиональные оценочные комиссии. Мы внимательно прислушивались к публичному мнению. Ясно, что болельщики проигравшей команды в основном недовольны судейством. Но объективный болельщик всегда даст правильное заключение, поэтому это дело не быстрое, но возможное. Я знаю, что РФС и лига озабочены этой задачей. Уверен, что с учетом внимания к этой теме, у нас будет прогресс. А кадровые изменения, надеюсь, послужат тому, что эти изменения наступят быстрее", — сказал Медведев в беседе с Sport24.


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Теги: Медведев Зенит
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