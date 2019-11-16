Бывший главный тренер "Анжи", "Луча" и "Тамбова" Александр Григорян поделился мнением относительно проблем с судейством в чемпионате России.
"Никогда не высказывался на эту тему, но, пожалуй, скажу. Я прошел через матчи, вроде того, что был с "Крыльями Советов", где нам просто взяли и открутили голову. Назначили пенальти в наши ворота за нарушение, которое сделал Канунников на Токазове. Токазова наказали желтой карточкой и решили исход матча. Так вот. Удивительно, но в этом сезоне очень часто стали откручивать головы. Думаю, Дюков — фигура, при которой это дальше продолжаться не может. Очевидно, что он наведет порядок. И тут требуются радикальные меры. Судейство — очень болезненная тема для нашего футбола. Не наведя порядок в этой сфере, нет никакого смысла говорить об уровне чемпионата и качества игры в целом. Есть матчи, где результат определяют пристрастия арбитра. Это неприемлемо", - цитирует Григоряна "Матч ТВ".
Григорян: судейство - очень болезненная тема для нашего футбола
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