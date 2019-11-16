Сборная России U-19 в гостях сыграла вничью с Уэльсом, дважды пропустив с пенальти

Юношеская сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года - 2:2.



Молодежный чемпионат Европы-2020



Группа 5



Голы: Косарев, 30, Уильямс, 66 (пен.), 82 (пен.), Прохин, 85



Россия U19: Будачев, Прохин, Вахания, Агапов, Литвинов, Быковский, Оганесян (Герчиков, 54 (Данилин, 83)), Школик (Петров, 67), Севикян, Кравцов, Косарев (Кутовой, 66)



Уэльс U19: Уэбб (Барден, 40), Уильямс, Бойс, Хьюз (Пинчард, 46), Боуэн (Смит, 78), Эстли, Пирсон (Гриффитс, 62), Нортон (Дэвис, 62), Паттерн, Адамс, Эванс



Предупреждения: Хьюз, 23, Вахания, 56, Адамс, 90+1