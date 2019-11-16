Черчесов: в моём контракте есть пункты, дающие право автоматически его продлить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бельгии (1:4) в матче отбора к Евро-2020 ответил на вопрос о продлении своего контракта.

Фото: ТАСС

— Дюков сказал, что предложение РФС по новому контракту уже лежит у вас на столе. Когда дадите ответ по нему?



— Контракт лежит у меня дома, а не на столе. Причем уже несколько лет. Там есть пункты, которые автоматически дают право продления. Если на столе у меня что-то появится, я увижу. Единственное, что там нужно менять – срок окончания. Он заканчивается летом, а чемпионат мира перенесли на зиму. Когда мы его подписывали, все чемпионаты мира проходили летом. Остальное там давно прописано, ничего нового. И я бы не хотел отвечать на этот вопрос больше ни разу. Я не большой любитель документов, — приводит слова Черчесова корреспондент Rusfootball.info.