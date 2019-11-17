Мамаев попал в стартовый состав "Ростова" на товарищеский матч с "Краснодаром"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев выйдет с первых минут в товарищеском матче со своей бывшей командой "Краснодаром".



"Краснодар": Крицюк, Скопинцев, Кайо, Камболов, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вильена, Рамирес, Вандерсон, Сабуа.



Запасные: Синицын, Мацукатов, Литвинов, Шершнёв, Апеков, Котов.



"Ростов": Песьяков, Маляров, Логашов, Вилюш, Ведерников, Черкес, Еременко, Мамаев, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.



Запасные: Бабурин, Чернов, Козлов, Байрамян, Прошляков, Осинов, Безруков, Вербицкий, Ливаднов, Морозов.

