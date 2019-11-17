Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско стал одной из самых упоминаемых персон в поисковых запросах в интернете в октябре.
Количество упоминаний немецкого специалиста в прошлом месяце составило около 100 тысяч. Эта цифра в 55 раз превышает данный показатель за сентябрь.
Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября. Под руководством 34-летнего тренера москвичи выиграли в РПЛ два матча, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Помимо этого, красно-белые вышли в четвертьфинал Кубка России, обыграв "Ростов" (2:1).
После 16 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 15 очков.
"Евро-футбол.ру"
Количество упоминаний Тедеско в интернете после прихода в "Спартак" возросло в 55 раз
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