Клубы Российской Премьер-Лиги "Краснодар" и "Ростов" провели товарищеский матч - 1:0.
Товарищеский матч
Гол: Скопинцев, 6.
"Краснодар": Крицюк, Скопинцев (Котов, 69), Камболов, Рамирес, Кайю, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вандерсон Масиэл (Мацукатов, 46), Вилена (Шершнев, 58), Сабуа (Апеков, 64).
"Ростов": Песьяков (Бабурин, 46), Логашов, Вилюш, Маляров (Козлов, 52), Ведерников (Чернов, 52), Черкес, Саплинов, Мамаев (Прошляков, 54), Еременко (Безруков, 71), Сигурдарсон (Байрамян, 51), Долгов (Осинов, 71).
Предупреждения: Черкес, 13. Камболов, 27.
"Ростов" с Мамаевым проиграл "Краснодару" в товарищеском матче
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