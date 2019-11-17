Футболист ФК "Краснодар" Дмитрий Скопинцев прокомментировал итоги товарищеского матча против "Ростова", в котором стал автором единственного в матче гола.
– Как себя чувствуете после восстановления от травмы?
– Чувствую себя хорошо. Очень соскучился по футболу. Рад сыграть с первых минут, хоть и товарищеский матч. Рад, что победили "Ростов": все-таки моя бывшая команда, приятно было всех видеть.
– Гол вы отпраздновали с очень хорошим настроением...
– Конечно, что с хорошим. Когда забиваешь гол, зачем в себе эмоции держать? Был рад забить.
– Так складывается, что редко вам удается поиграть за "Краснодар". После этого матча готовы рваться в основу?
– Дай бог. Я же ничего не определяю. Когда меня выпускают, стараюсь сделать свою работу хорошо. Не могу ни на что повлиять, кроме своей игры.
– Последние игры "Краснодара" с "Ростовом" – это почти постоянно 2:2. Сегодня в обороне играли Кайо и Камболов, но "Краснодар" не пропустил. Как так вышло?
– Во-первых, пацаны в обороне сыграли надежно. Моменты забить были, просто... Ну, в общем, видимо, класс игроков... Не знаю. 1:0 – это сухая победа, мы такое любим.
– Лучше сыграть такой матч в перерыве, чем тренироваться?
– О, да. Интересная же игра была, на стадионе. Было классно, приятно. Еще и болельщики пришли, хорошая атмосфера.
Источник: www.rusfootball.info
Скопинцев: когда забиваешь гол, зачем в себе эмоции держать?
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