Скопинцев: когда забиваешь гол, зачем в себе эмоции держать?

Футболист ФК "Краснодар" Дмитрий Скопинцев прокомментировал итоги товарищеского матча против "Ростова", в котором стал автором единственного в матче гола.



– Как себя чувствуете после восстановления от травмы?

– Чувствую себя хорошо. Очень соскучился по футболу. Рад сыграть с первых минут, хоть и товарищеский матч. Рад, что победили "Ростов": все-таки моя бывшая команда, приятно было всех видеть.



– Гол вы отпраздновали с очень хорошим настроением...

– Конечно, что с хорошим. Когда забиваешь гол, зачем в себе эмоции держать? Был рад забить.



– Так складывается, что редко вам удается поиграть за "Краснодар". После этого матча готовы рваться в основу?

– Дай бог. Я же ничего не определяю. Когда меня выпускают, стараюсь сделать свою работу хорошо. Не могу ни на что повлиять, кроме своей игры.



– Последние игры "Краснодара" с "Ростовом" – это почти постоянно 2:2. Сегодня в обороне играли Кайо и Камболов, но "Краснодар" не пропустил. Как так вышло?

– Во-первых, пацаны в обороне сыграли надежно. Моменты забить были, просто... Ну, в общем, видимо, класс игроков... Не знаю. 1:0 – это сухая победа, мы такое любим.



– Лучше сыграть такой матч в перерыве, чем тренироваться?

– О, да. Интересная же игра была, на стадионе. Было классно, приятно. Еще и болельщики пришли, хорошая атмосфера.



Источник: www.rusfootball.info