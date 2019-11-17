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Скопинцев: когда забиваешь гол, зачем в себе эмоции держать?

Футболист ФК "Краснодар" Дмитрий Скопинцев прокомментировал итоги товарищеского матча против "Ростова", в котором стал автором единственного в матче гола.

– Как себя чувствуете после восстановления от травмы? 
– Чувствую себя хорошо. Очень соскучился по футболу. Рад сыграть с первых минут, хоть и товарищеский матч. Рад, что победили "Ростов": все-таки моя бывшая команда, приятно было всех видеть.

– Гол вы отпраздновали с очень хорошим настроением...
– Конечно, что с хорошим. Когда забиваешь гол, зачем в себе эмоции держать? Был рад забить.

– Так складывается, что редко вам удается поиграть за "Краснодар". После этого матча готовы рваться в основу?
– Дай бог. Я же ничего не определяю. Когда меня выпускают, стараюсь сделать свою работу хорошо. Не могу ни на что повлиять, кроме своей игры.

– Последние игры "Краснодара" с "Ростовом" – это почти постоянно 2:2. Сегодня в обороне играли Кайо и Камболов, но "Краснодар" не пропустил. Как так вышло?
– Во-первых, пацаны в обороне сыграли надежно. Моменты забить были, просто... Ну, в общем, видимо, класс игроков... Не знаю. 1:0 – это сухая победа, мы такое любим.

– Лучше сыграть такой матч в перерыве, чем тренироваться?
– О, да. Интересная же игра была, на стадионе. Было классно, приятно. Еще и болельщики пришли, хорошая атмосфера.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Краснодар Скопинцев Ростов
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