Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев назвал три вещи в российском футболе, которые бы он изменил.
"Отношение людей к футболу. Все-таки футбол это тоже искусство своего рода и хотелось бы, чтобы со временем, как в Англии, как в Германии, люди приходили у нас на футбол семьями, проводили хорошо время. Понятно, что для этого и футбольные клубы должны стараться, и футболисты на поле, но вот это бы хотелось изменять. Потихонечку это удается сделать. С учетом того количества стадионов новых и современных, которые были построены к чемпионату мира, посещаемость, конечно, растет. Но мы еще далеки от европейских стандартов. Вот это бы хотелось изменить в первую очередь.
Во-вторых, хотелось бы, чтобы было поменьше скандалов, которые, к сожалению, иногда у нас все-таки случаются. С одной стороны это жизнь, но хотелось бы, чтобы было меньше. Я имею ввиду дело Кокорина и Мамаева, иногда допинговые скандалы. Мне понравился больше ажиотаж после того, как наша сборная удачно выступила на чемпионате мира. Это объединило страну. До сих пор помню, как на улицах Москвы шло братание, атмосфера была фантастической. Хотелось бы, чтобы больше было таких событий в футболе.
И в третью очередь, но это уже более прагматичный фактор: чтобы клубы научились зарабатывать. К сожалению, у нас с этим есть проблема. Очень большое влияние и зависимость от госфинансирования. Наверное, это неправильно. Очень много клубов, которые напрямую зависят от дотаций госкорпораций. Хотелось бы, чтобы мы сами научились вести этот бизнес таким образом, чтобы не обременять государственный бюджет. Потому что есть много других направлений, которые в большей степени нуждаются в финансировании со стороны государства, чем футбол", — сказал Бабаев в интервью ютуб-каналу Moscow Lawyers.
Бабаев назвал три вещи, которые бы он изменил в российском футболе
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