Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, когда армейцы купят хорошего нападающего.
"Если бы знал, наверное, уже бы приобрели. Дело в том, что ЦСКА всегда отличался тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать эти бюджеты, эту гонку футбольных вооружений, когда тратятся безумные совершенно деньги за игроков. Но найти по соотношению цена и качество нападающего, который бы усилил команду, пока, к сожалению, нам не удалось.
Либо нужно платить какие-то баснословные деньги, причем никаких гарантий, что футболист заиграет у нас так же ярко, как в европейском чемпионате, нет, потому что мотивация немножко другая, а за небольшие деньги ты получаешь игрока, который усиливает тебя количественно, но не качественно. Поэтому надо еще немножко подождать.
С другой стороны, воспитали своего: Федор Чалов — наш воспитанник и очень хороший нападающий", — сказал Бабаев в интервью ютуб-каналу Moscow Lawyers.
Бабаев: найти по соотношению цена и качество форварда, который бы усилил команду, пока не удалось
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