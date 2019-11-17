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Бабаев: найти по соотношению цена и качество форварда, который бы усилил команду, пока не удалось

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, когда армейцы купят хорошего нападающего.

"Если бы знал, наверное, уже бы приобрели. Дело в том, что ЦСКА всегда отличался тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать эти бюджеты, эту гонку футбольных вооружений, когда тратятся безумные совершенно деньги за игроков. Но найти по соотношению цена и качество нападающего, который бы усилил команду, пока, к сожалению, нам не удалось.

Либо нужно платить какие-то баснословные деньги, причем никаких гарантий, что футболист заиграет у нас так же ярко, как в европейском чемпионате, нет, потому что мотивация немножко другая, а за небольшие деньги ты получаешь игрока, который усиливает тебя количественно, но не качественно. Поэтому надо еще немножко подождать.

С другой стороны, воспитали своего: Федор Чалов — наш воспитанник и очень хороший нападающий", — сказал Бабаев в интервью ютуб-каналу Moscow Lawyers.


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Теги: Бабаев ЦСКА
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