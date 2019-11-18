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"Яшин или Акинфеев? Месси или Роналду?" Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал выбор

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сделал выбор между легендарным советским вратарем Львом Яшиным и голкипером армейцев Игорем Акинфеевым, а также между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Лев Яшин или Игорь Акинфеев? Игорь Акинфеев. Ну просто он родной человек, поэтому при всем уважении к гению Льва Яшина… Но все-таки человек, который по сути стал родственником и прошли вместе огонь и воду… Поэтому Акинфеев.

Месси или Роналду? Месси — гений, Роналду — талант. У нас в футболе говорят: Месси бог поцеловал в макушку, а Роналду просто селф-мейд, человек который изначально имел очень хорошие качества и трудом, кровью и потом их развивает. Еще одна аллегория мне очень нравится в отношении Месси — видел фотоотчет одного из матчей "Барселоны", где болельщик держал плакат с надписью: "Месси, перед тем, как улетишь на свою родную планету, подари, пожалуйста, мне футболку". Месси — инопланетянин. Поэтому Месси", — сказал Бабаев в интервью ютуб-каналу Moscow Lawyers.


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Теги: ЦСКА Бабаев
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