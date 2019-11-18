Перед началом второго тайма в подтрибунном помещении, где команды ожидали выхода на поле, тренер армейцев на повышенных тонах пообщался с главным судьей. Эпизод попал в ТВ-трансляцию встречи.
"Это вы можете оценивать решение КДК. Но, если мат с моей стороны был произнесен громко и на всю страну, значит, наказание должно было быть. О справедливости — не знаю, это не моя оценка. Тем более не хотел бы углубляться в какие-то юридические дебри", — передает слова Гончаренко Sport24.
Гончаренко о дисквалификации: мат мной был произнесен на всю страну, наказание должно было быть
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил решение КДК РФС, который дисквалифицировал его на два матча (второй из них условно), а также оштрафовал на 100 тысяч рублей за высказывания в адрес арбитра в матче РПЛ против "Сочи".
Фото: ПФК ЦСКА
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