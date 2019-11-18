Вингер датского клуба "Хельсингер" Асхаб Мукудаев, находящийся на просмотре в ЦСКА и вышедший на замену в концовке товарищеского матча против СКА (5:1), прокомментировал свое пребывание в московском клубе.
"Было круто поиграть за ЦСКА. Понимаю, что я провел на поле всего 5-10 минут, но мне понравилось.
Мне нравится Москва и клуб ЦСКА. Счастлив быть частью такой команды. Знаю, что ЦСКА большой клуб в России — слышал о нем раньше. Конечно, мне бы очень хотелось оказаться в армейской команде, но решать будет тренер. Пока еще не разговаривал с ним, не обсуждал свое будущее", — передает слова Мукудаева Sport24.
Находящийся на просмотре в ЦСКА Мукудаев: мне бы очень хотелось остаться здесь
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