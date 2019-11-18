Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру Алана Дзагоева в товарищеском матче против ростовского СКА (5:1), а также прокомментировал просмотр 18-летнего вингера Асхаба Мукудаева.
"Игрок на просмотре? Он всего на пару дней.
По Дзагоеву очень простая оценка игры. Он был в первом тайме на поле, были атаки. Мы доставляли мяч качественно в штрафную площадь. Когда Алан ушел во втором тайме, стало хуже. Алан — игрок, который знает, как получить и сохранить мяч. Он мог сегодня сыграть больше, но мы к нему бережно относимся", — передает слова Гончаренко Sport24.
Гончаренко: Дзагоев? После его ухода с поля стало хуже
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