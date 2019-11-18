«Когда выпала Словения, мы были уверены, что справимся». Главной катастрофе в современной истории сборной 10 лет

Из-за поражения в Мариборе мы потеряли не только чемпионат мира, но и Хиддинка, огненного Аршавина и то поколение российских футболистов, которое мы действительно любили.
На первый взгляд странная ситуация, но успех на Евро уже даже не десятилетней давности кажется событием в мире российского футбола более масштабным, чем свежий четвертьфинал на домашнем чемпионате мира. Странная только на первый взгляд она потому, что для этого есть конкретные причины.
Ключевая из них – даже, может быть, единственная, но состоящая из комплекса причинно-следственных связей, жестов и поводов – сборную Хиддинка любили. За искренность и открытость. За то, что не было историй в духе Мамаева и Кокорина. За тот футбол, которая показывала команда. Ведь если вспомнить, как мы играли против Голландии, можно разрыдаться: теперь мы можем вывезти на топовом турнире, только повиснув всей командой на перекладине.
Да и складывалось впечатление, что сама сборная любила своих болельщиков. Невозможно представить, чтобы тот самый Аршавин, который был при Хиддинке, вальяжно развалившись на диванчике, послал всех огорченных фанатов с претензиями.
- Нас поддерживала вся страна. Я могу попробовать вспомнить один эпизод проявления любви, но в этом нет никакого смысла, потому что мы каждый день чувствовали, что в нас верят. Причем в то время было меньше возможностей ощутить эту веру: не было инстаграма, не так активно работал ютуб. Но каждый из нас чувствовал это единение, - вспоминает теперь Билялетдинов для материала Sports, который в конце того сезона укатил в «Эвертон».
Тот прекрасный период закончился ровно десять лет назад. Всё перечеркнул единственный гол.
Роман Гуськов совсем недавно вспоминал, насколько уверенно наша сборная в 2009-м проходила отборочный этап чемпионата мира. Мы проиграли Германии дома, раскатывали остальных соперников, а в гостевой встрече с претендентами на первое место должны были выигрывать – потому что во втором тайме возили бундестим лицом по газону.
Не повезло. Хотя по-настоящему мы узнали, что такое невезение, чуть-чуть позже.
Второе место гарантировало только стыки. Жеребьёвки ждали и очень радовались, когда попалась скромная Словения.
- Когда на жеребьевке выпала Словения, мы были уверены, что справимся. Да, непростая команда, но казалось, что проблем быть не должно, - делится воспоминаниями Билялетдинов.
В первой игре всё складывалось абсолютно нормально. Крепенькая Словения держалась у своих ворот, где-то выручал Ханданович, а Россия, по-хорошему, могла вести не в два мяча, а в три или в четыре. Но почему-то не шло. А на последних минутах команда закрепостилась.
Всё из-за внезапного гола Печника – откровенно фартового. Наши не знали, что с этим делать. Словения вполне могла делать счёт 2:2 – но выручил Акинфеев. Теперь уже не совсем ясно, не к худшему ли это было. Может, на ответный матч настроились бы лучше?
Перед ответной игрой было тревожно. Но всё же в ту витальную сборную было тяжело не верить. Кто же мог знать, что сборная России проигрывала матч ещё до его начала?
- Когда летели в Марибор, очень переживали. Все понимали, насколько ответственный матч. Знали, что сильнее, что просто нужно провести хорошую игру. Мы оказались не готовы, - признает Билялетдинов.
Дальше будет боль.
Лидер Аршавин, который издевался над соперниками в квалификационном турнире, сутулился и ничего не мог поделать. Он вообще больше никогда не блистал за сборную (исключение игра против Чехии на Евро, но сами помните, как закончилась так история) – как будто то самое поражение навсегда изменило не только болельщиков, которые стали гораздо охотнее хейтить сборную, но и его, главного российского игрока в истории. Кудесник Хиддинк стоял с размякшим лицом и потухшим взглядом. Опытный Игнашевич едва не забивал сам себе. На высоте оставался только Акинфеев, в которого с трибуны прилетел нож.
Свою лепту внёс и судья Терье Хауге, удаливший Кержакова. Делать это он явно не должен был. Удаление Жиркова уже ничего не решало, пусть это был значимый момент: впервые сразу два игрока в составе сборной России были удалены в ходе официального матча.
Гол Дедича в конце первого тайма, страшные для нас 2:2, понурый Хиддинк, которого, по рассказам самих игроков, футболисты уговаривали остаться в сборной уже в автобусе. Но Хиддинк ушёл.
А через пару недель на всю страну прогремела передача «Закон и порядок». В ней рассказывали до нелепости жуткие вещи – якобы до начала игры против Словении игроки сборной чуть ли не валялись по номерам пьяными, курили кальян и вообще вели маргинальный образ жизни.
Это, конечно, был чистой воды абсурд, но основная публика поверила. Как и было в случае с петицией о роспуске сборной России после Евро-2016 (до сих пор смешно), что-то объяснить идиотам, которые уперлись в привлекательную для себя мысль, оказалось абсолютно невозможно.
С тех пор сборную по-настоящему любили лишь месяц после чемпионата мира. Сейчас, после поражения от Бельгии, над ней посмеиваются вновь.
А будет ещё когда-нибудь так хорошо?
Фото: РИА
«Когда выпала Словения, мы были уверены, что справимся». Главной катастрофе в современной истории сборной 10 лет
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