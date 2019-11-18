Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия поделился мнением о победе над "СКА Ростов-на-Дону" (5:1).
"Чувствую себя хорошо. На неделе мы много работали, этот матч для нас был шансом показать, что мы наработали за последние дни. Мы ждём ребят, которые приедут из сборных, и полностью концентрируемся на матче с "Крыльями". Каждый раз, когда у нас перерыв на матчи сборных, мы тяжело работаем. Это необходимо, ведь нужно "перезарядить батарейки". Перерыв для нас – это хорошо, сейчас мы готовы к последним турам чемпионата этого года.
Что касается результата и сегодняшней игры, то да, мы гораздо сильнее СКА, но ведь это футбол. Всегда тяжело забивать много, поэтому мы рады победе", - цитирует Шарлию "Чемпионат".
Шарлия: мы готовы к последним турам РПЛ в этом году
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