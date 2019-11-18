Президент "Ростова" рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц в открытом письме обратился к болельщикам клуба, в котором прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о финансовых проблемах "Ростова" и назвал цели клуба на будущее.



Фото: "Ростов-газета"