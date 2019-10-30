» » Жена Кокорина рассказала, почему скрывает лицо их сына Майкла

Жена Кокорина рассказала, почему скрывает лицо их сына Майкла

Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказала, почему скрывает лицо их сына Майкла, родившегося в июне 2017 года.

"К сожалению, в соцсетях большое количество неадекватных и злых людей, которые не несут ответственности за свое мнение и комментарии! Так как ребенок для нас это самое святое, хотелось бы оттянуть этот момент.

Я давно не обращаю внимания на этих неадекватов, которые не знают меня и мою жизнь, но при этом считают нормой говорить свое мнение и вердикт! Но пока не особо готова все это выслушивать в адрес ребенка, а, к сожалению, такие идиоты найдутся! Так что пока так", — написала Дарья в инстаграме.



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кокорин Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Черчесов: у нас все время что-то подогревается. Раньше говорили о Чалове, теперь о Гилерме
"Майнц" назначил главным тренером уволенного из "Кельна" Байерлорцера
Зобнин: я для себя извлек урок из поражения от Бельгии. Какой? Это личное 4
Жена Кокорина рассказала, почему скрывает лицо их сына Майкла 2
Врач "Уфы" рассказал, что случилось с болельщиком "Локомотива" 1
Р. Билялетдинов - о матче со Словенией в 2009 году: я был не согласен с заменами 2
Форвард сборной Словении: нам улыбнулась удача в матче с Россией в 2009-м
СМИ считают, что Бензема может возобновить международную карьеру в сборной Алжира 3
Черчесов: достопримечательности Сан-Марино мы смотреть не собираемся, у нас другая задача 7
«Когда выпала Словения, мы были уверены, что справимся». Главной катастрофе в современной истории сборной 10 лет 1
Президент "Ростова" рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба 3
Шарлия: мы готовы к последним турам РПЛ в этом году
Казаков: после матча в Мариборе игроки сборной России просили Хиддинка остаться
Гончаренко ответил на вопрос о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
Гончаренко: ЦСКА попробует продлить аренду Сантоса 3
Карпов получил сотрясение мозга в товарищеском матче против СКА
Гончаренко: Дзагоев? После его ухода с поля стало хуже
Находящийся на просмотре в ЦСКА Мукудаев: мне бы очень хотелось остаться здесь
Гончаренко о дисквалификации: мат мной был произнесен на всю страну, наказание должно было быть 1
В "Крыльях Советов" рассказали о предложении Соболеву из Италии
18-летний датский вингер находится на просмотре в ЦСКА 3
ЦСКА разгромил ростовский СКА в товарищеском матче. Нисимура оформил дубль
Эксперты оценили шансы Карпина уйти из "Ростова" уже в этом сезоне
Оби Микел: Азар — самый ленивый футболист, с которым я когда-либо играл
"Звали в MLS". Нобоа рассказал, как решился на переход в "Сочи"
Платини: VAR — ерунда, которая не решит никаких проблем
Нобоа: Точилин срывается. Когда проигрываешь, такое случается
Шевченко: этот год получился очень хорошим для сборной Украины 1
Модрич презентовал в Хорватии автобиографию
Марадона может покинуть "Химнасию". Он возглавил команду в сентябре 1
Все новости