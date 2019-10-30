Жена Кокорина рассказала, почему скрывает лицо их сына Майкла

"К сожалению, в соцсетях большое количество неадекватных и злых людей, которые не несут ответственности за свое мнение и комментарии! Так как ребенок для нас это самое святое, хотелось бы оттянуть этот момент.
Я давно не обращаю внимания на этих неадекватов, которые не знают меня и мою жизнь, но при этом считают нормой говорить свое мнение и вердикт! Но пока не особо готова все это выслушивать в адрес ребенка, а, к сожалению, такие идиоты найдутся! Так что пока так", — написала Дарья в инстаграме.