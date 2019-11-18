28-летний Огурцов был оштрафован на 10 тысяч рублей. Суд постановил, что стихотворение болельщика, написанное от имени администратора в одном из пабликов ВКонтакте после поражения "Спартаку", содержит высказывания, возбуждающие вражду и ненависть к игрокам "Спартака" и его болельщикам. Произведение было опубликовано в сборнике стихов Огурцова "Голос трибун", изданном тиражом 300 экземпляров.
"Мы обратились в Страсбург, так как считаем, что было нарушено право моего доверителя на защиту. Ему фактически не дали пользоваться услугами защитника. Кроме того, нарушено право на свободу творчества и самовыражения, ведь Огурцов использовал слова, которые Роскомнадзор не запретил употреблять в печати", - цитирует юриста, представляющего интересы Огурцова ТАСС.
ЕСПЧ может коммуницировать жалобу Огурцова через две недели.
Болельщик ЦСКА обратился в ЕСПЧ. Его обвинили в экстремизме из-за стихотворения про "Спартак"
Болельщик ЦСКА Евгений Огурцов из Чувашии обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге после того, как Новочебоксарский городской суд оштрафовал его за стих о "Спартаке", усмотрев в нем экстремизм.
Фото: Sport24
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