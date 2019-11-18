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Игрокам «Ростова» не платят зарплату три месяца. Наконец-то ситуацию объяснил президент клуба

Неужели мы можем потерять яркую команду Валерия Карпина этой зимой?


Только успели клубные чемпионаты встать на паузу, а футболисты разъехаться по национальным командам, как бахнуло привычное для российских лиг, но каждый раз неожиданное. Сначала инсайд от «СЭ», что в бойком «Ростове» финансовые проблемы, даже блокировки счетов и зимой команду могут покинуть лидеры и тренер, затем уход из клуба PR-директора Дениса Штанько, а после этого – мощный спич самого Карпина, задавшего тему российским журналистам вплоть до разгрома от Бельгии.

- Насколько всё сложно? Очень. Каковы долги по зарплате? Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Сейчас информация получила огласку — сохранять безмолвие дальше нет смысла. Финансовые проблемы могут просто убить клуб, - заявил Карпин «СЭ».

Виноватым в сложившийся ситуации наставник дончан сделал вице-губернатора области Игоря Гуськова. По словам Карпина, после его правления в «Ростове» остались миллиардные долги, при этом тренер отметил, что Гуськов не делает даже обещанного.


Финансовые проблемы «Ростова» последних лет перманентны. После победы в Кубке приходилось судиться, чтобы команду допустили в Лигу Европы. Бердыев уходил из клуба, а потом возвращался как раз из-за организационных сложностей «Ростова».

Теперь вроде как всё только на плечах президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца. Основные деньги приносит его бизнес, а других крупных вливаний в команду нет. Карпин отметил, что если зимой клуб покинет президент, вместе с ним уйдёт не только он, но и некоторые футболисты.

- Все, что говорил тренер – это правда, - заявил полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян после товарищеского матча с «Краснодаром».



Но и так понятно, что вряд ли Карпин лукавил, говоря о долгах. Смысла в этом немного. Вопрос в другом – почему такая ситуация произошла?

Министерство спорта Ростовской области отреагировало на заявление Карпина. Они объяснили, что тренер «Ростова» говорил неправду (клуб финансируется из бюджета региона), и привели несколько примеров. Например:

- В 2019 году футбольному клубу «Ростов» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей, - сказано в заявлении.

Правда, были и странные моменты. В одном абзаце Министерство говорит о том, что в распоряжение футбольного клуба безвозмездно передаётся «Олимп-2» (то есть прежняя арена не находится в собственности «Ростова»), и здесь же указано, что на её ремонт выделено четверть миллиарда в качестве содержания клуба. Чиновники явно запутались на этом моменте.

Пока журналисты пытались разобраться, пытается ли «Ростов» просто выбить жалобами побольше бюджетных денег (что вряд ли – у нас это делается по-другому) или же это правительство душит клуб для того, чтобы снять Арутюнянца и по-быстрому распродать (помните ведь, как было здорово бесплатно отпускать целый состав в «Зенит»?) отличный подбор игроков нынешнего «Ростова», нынешний президент клуба сделал заявление.

Если идти по тезисам:

• Карпину нравится в «Ростове», а «Ростову» нравится Карпин. Арутюнянц поддерживал и будет поддерживать главного тренера;
• прошлые долги постоянно всплывают и создают проблемы. Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба. Руководство закрывает старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, из-за чего текущие платежи становятся труднореализуемыми;
• грант в 380 миллионов был получен ещё в прошлом сезоне;
• стадион «Олимп» за несколько месяцев до прихода Арутюнянца в руководство в 2017 году вместе с базой и всем имуществом были выведены с баланса клуба, при этом на протяжении всего времени с тех пор земельные и имущественные налоги, все связанные с этим расходы, на себе несет клуб.

И ключевое: наверное, самое важное для фанатов «Ростова»:

• Клуб не хочет идти путем самой простой финансовой «хирургии» – продавать лидеров команды. Наоборот, руководство планирует по возможности усилить состав;
• Арутюнянц хочет видеть «Ростов» в еврокубках. А для этого надо окончательно покончить с долгами, иначе южан просто не допустят.

***

Что ждёт «Ростов» дальше, неизвестно совсем. Конечно, приятно услышать после панических ноток Карпина уверенный посыл президента клуба, который не только не собирается сдаваться, но и планирует организовать работу клуба на годы вперёд. Но не забывайте, как недолговечны иногда футбольные клубы в России.

«Ростов» удивляет в этом сезоне. В хорошем смысле. Раскрывшимся Шомуродовым, ещё одним мощным сезоном списанного Ионова, Чистяковым, которого уже хочет корпорация «Зенит». В конце концов Валерием Карпиным, который пошёл на резкую смену командного имиджа, и преуспел в этом. На первый взгляд в «Ростове» всё хорошо и прочно.

Но так же казалось в случае и с другой южной командой - «Кубанью», успевшей даже пробраться в еврокубки.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS


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Теги: Ростов Карпин Арутюнянц
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