Вход на матч 17-го тура РПЛ "Уфа" - "Сочи" будет свободным

Дорогие друзья, Футбольный клуб «Уфа» благодарит вас за отличную поддержку в 2019 году и в качестве признательности, объявляет вход на матч #УфаСочи - свободным! pic.twitter.com/v22IApdr3h — ФК УФА (@UfaFc) November 18, 2019

"Уфа" объявила, что болельщики смогут бесплатно посетить матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги "Уфа" - "Сочи".«Дорогие друзья, футбольный клуб "Уфа" благодарит вас за отличную поддержку в 2019 году и, в качестве признательности, объявляет вход на матч "Уфа" - "Сочи" свободным!" — говорится в сообщении, опубликованном на странице уфимского клуба в твиттере.Помимо этого клуб бесплатно угостит болельщиков горячим чаем и кашей, а дети получат в подарок сладкую вату и попкорн. Также юные зрители смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.Матч 17-го тура чемпионата России "Уфа" - "Сочи" состоится 24 ноября на стадионе "Нефтяник" в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.