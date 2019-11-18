"Усабрь": как выглядели бы футболисты "Спартака", если бы не брили усы весь месяц

?? На дворе третья неделя «Усабря» (он же «Мовембер»)! В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями



Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц ?#усабрь #movember pic.twitter.com/eyKNEHYabL — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 18, 2019

Пресс-служба "Спартака" опубликовала в соцсетях новый пост, в котором представила, как выглядели бы футболисты команды, если бы не брили усы весь месяц."На дворе третья неделя "Усабря" (он же "Мовембер"). В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями.Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц", — говорится в твиттере "Спартака", где были опубликованы соответствующие фотографии.