"Усабрь": как выглядели бы футболисты "Спартака", если бы не брили усы весь месяц

"На дворе третья неделя "Усабря" (он же "Мовембер"). В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями.
Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц", — говорится в твиттере "Спартака", где были опубликованы соответствующие фотографии.
?? На дворе третья неделя «Усабря» (он же «Мовембер»)! В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 18, 2019
Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц ?#усабрь #movember pic.twitter.com/eyKNEHYabL