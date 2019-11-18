Пресс-служба РФС объявила, что 22 ноября в Доме футбола состоится жеребьевка хозяев полей матчей 1/4 финала Кубка России сезона-2019/20. Начало — в 12:00 по московскому времени.
В четвертьфинале сыграют следующие пары: "Химки" — "Торпедо Москва", "Шинник" — "Урал", "Спартак" — ЦСКА, "Зенит" — "Ахмат".
Согласно регламенту турнира, в матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя — жребием, при этом отсчет разности выездов и приемов начинается с 1/16 финала, а жеребьевку по определению хозяев полей согласно Сетке Кубка, в соответствии с настоящим регламентом проводит Совместная комиссия и Департамент организации и проведения соревнований.
Таким образом, в паре участников "Химки" — "Торпедо" хозяином автоматически стал подмосковный клуб. Между участниками остальных пар будет проведена жеребьевка.
Матчи 1/4 финала состоятся 4 и 5 марта 2020 года. Точные даты и время проведения встреч будут определены позднее.
Жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России состоится 22 ноября
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