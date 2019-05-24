"Ничему не учат". Широков раскритиковал детско-юношеский футбол в России

Нужно модернизировать детско-юношеский футбол. Нельзя начинать с крыши, надо сначала обзавестись фундаментом. У нас все время все говорят о Премьер-лиге, ФНЛ. Но там ничего не будет, если не наладить все снизу. Вот вам простой пример — как можно давать лицензию детскому тренеру после трех недель обучения? Если у этого специалиста нет базы, чему он научит детей? Ничему. Вот и выходят потом, грубо говоря, полуфабрикаты. И в старшем возрасте этого мальчика будут ругать за то, что он ничего не умеет. А все потому, что школы нет. Я смотрю на тренировку детей и вижу ошибку за ошибкой. И никто не останавливает занятие. Никто не говорит, зачем нужен квадрат, что в нем нужно держать мяч. Тренер должен научить ребенка точно отдавать, принимать и вести мяч. Все это нужно наложить на скорость и обучить тактике. Все. Больше ничего не надо.
Важно ли побеждать в детско-юношеском футболе? А зачем результат? Ну выиграли вы в 12 лет какой-то турнир, поставили кубок в кабинете. Но если нет прогресса, зачем все это? Задача ДЮСШ заключается в подготовке футболистов к более взрослому уровню, чтобы ребята играли в Премьер-лиге, первом или втором дивизионах. Вот победили вы, допустим, в 10 турнирах из 10, но никто не дорос до уровня Премьер-лиги — это что, работа?
Вот чем хороша философия Галицкого из "Краснодара" — у него команды всех возрастов играют в футбол. Там ребята думают на поле. Причем в любой ситуации, не только при атакующих действиях. Это правильная философия, а не просто бей-беги, авось кто-нибудь зацепится. Все остальные клубы только и занимаются селекцией для своих академий, причем с раннего возраста до выпускного года. Никто не хочет ни учить, ни тренировать… А дальше — опять селекция. Теперь уже для молодежной команды, потом для основной. Все одно и то же. Только границы селекции с каждым возрастом расширяются", — цитирует Широкова "РГ".
Отвечая на вопрос о том, нет ли такой проблемы, что во многих детских командах есть кумовство, Роман сказал: "Приведу обратный пример: в ЦСКА сыновья Широкова, Гончаренко и Игнашевича сидят в запасе. Раньше, может, и было кумовство, но сейчас я этого не вижу".