– Мы, получается, не до конца соответствуем требованиям современного футбола. Потому и проигрываем в Европе.
— Совершенно верно. Это видно по матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы, где наши команды и футболисты сталкиваются с иной манерой ведения игры. И по факту получается, что пока из российских футболистов за рубежом востребован только Головин. Есть еще Черышев, но он по факту полностью является продуктом испанской школы.
К сожалению, многие довольствуются тем, что чего-то добиваются во внутреннем чемпионате. Но как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, "Лейпцига", "Ювентуса" и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты.
Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться, – сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
Газзаев: российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги
Заслуженный тренер России, зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев раскритиковал уровень российского футбола.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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