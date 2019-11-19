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Гончаренко: Дзагоев придавал стройности и осмысленности атакам ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "СКА-Ростовом" (5:1) в товарищеском матче, отметив игру полузащитника Алана Дзагоева.

"Наша задача, как всегда, заключалась в том, чтобы дать игровую практику футболистам, которые ее получают меньше. Они ее получили. Великолепное поле для такой поры. Если в первом тайме, где мы хорошо сыграли по счету, был Дзагоев, который придавал стройности и осмысленности нашим атакам, то во втором опорные полузащитники не смогли в должной мере вести игру. Крупный счет, болельщикам не было скучно, но после перерыва могли действовать острее. В простых ситуациях теряли мяч и в центре поля, и в полуфланговых зонах, поэтому игра шла без того ритма, который нам нужен. Это можно понять, потому что основная задача данной группы футболистов — получить игровую практику", — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

Ближайший матч в чемпионате России ЦСКА проведет 24 ноября против "Крыльев Советов". Начало — в 19:00 мск.


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Теги: Гончаренко ЦСКА Дзагоев
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