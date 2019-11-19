Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы нападающего "Леха" Тимура Жамалетдинова, рассказал о будущем футболиста. Игрок принадлежит ЦСКА и выступает в польском клубе на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2019/20.
"Скорее всего, Тимуру нужно будет искать новую команду в это трансферное окно. Конечно, его не гонят из "Леха". Он находится в обойме команды и попадает в запас. Но Жамалетдинову надо играть, а не сидеть на скамейке запасных, пусть даже в таком сильном клубе, как "Лех". Возможно, он останется в польском клубе, но мы будем стараться что-то найти для игровой практики", — сказал Маньяков в беседе с Sport24.
В текущем сезоне Жамалетдинов провел за "Лех" всего 20 минут в чемпионате Польши, а также сыграл пять матчей во второй польской лиге, забив в них два гола.
Жамалетдинов может покинуть "Лех" зимой из-за отсутствия игровой практики
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