В Москве прошли футбольные соревнования среди людей с синдромом Дауна

13-14 ноября благотворительный фонд "Синдром любви" совместно с департаментом спорта города Москвы провели московские открытые соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна. В них приняли участие 13 команд из 10 городов: Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Уфы, Красноярска, Воронежа, Рязани и Коврова.Первое место среди команд мальчиков заняла сборная из Уфы, второе и третье — две команды из Москвы. Среди девочек первое место заняла команда из Москвы, второе — из Коврова.В эстафете призовые места распределились так: первое место — команда из Воронежа, второе — из Ярославля, третье — из Москвы.