Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл подарили своему адвокату Татьяне Стукаловой футбольный мяч с автографами.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. Братья Кокорины и Мамаев вышли на свободу 17 сентября после того, как суд удовлетворил ходатайства об УДО.
"Сегодня получила от Александра Кокорина и Кирилла Кокорина мяч с автографом и надписью: "Стукаловым, спасибо за все от Кокорина А. и Кокорина К.". Ребята, год я и моя семья переживали за вас вместе с вашими семьями, как за родных. За это время мы стали друзьями и близкими людьми. Ваше дело многому научило и меня. Я очень рада, что теперь вы рядом с дорогими вам людьми и заняты любимым делом.
Александр, ты замечательный, добрый, целеустремленный, искренний, любящий отец, брат, сын, муж. Я желаю тебе крепкого здоровья, сил, удачи и много забитых голов! Пусть невзгодам никогда не будет места в своей судьбе.
Кирилл, ты самый улыбчивый человек на свете, добрый, настоящий. Будь здоров, успешен, и пусть люди вокруг отвечают тебе такими же улыбками.
Спасибо и вам, мои дорогие Кокорины, за все, за то, что верили в нас, и мы стали одной командой!" — написала Стукалова в инстаграме.
[media=instagram.com/p/B5C-bboh6Dl/]
Адвокат Стукалова показала подарок, который ей прислали братья Кокорины
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